21歲鐘姓男子購買咖啡包及砂糖，分裝混充偽裝為「毒品咖啡包」及Ｋ他命，在網路刊登「全嚴選挑選漂亮小姐，2：4800、4：9600」暗示兜售。警方透過「釣魚偵查」約定當面交易，出面表明身分查緝時，鐘男竟開車前後反覆衝撞警車，警對空鳴槍將他壓制送辦。台中地檢署依妨害公務及詐欺取財罪未遂起訴。

起訴書指出，鐘男在2020年7月間到台中市北屯區一中階附近超商，購買一般咖啡包及砂糖，各分裝到咖啡包裝袋及夾鏈袋裡，混充偽裝為「毒品咖啡」及「K他命」，準備出售。

隨後，他以暱稱「營」在網路刊登「全面更新，各位親愛的朋友，嚴選挑選漂亮小姐，2：4800、4：9600」（暗指K他命2公克新台幣4800元、4公克9600元），向不特定賣家兜售。

警方追查到林姓男子涉毒品，透過「釣魚偵查」手法監控他配合查緝，透過網路與鐘男聯繫，約定以單價600元購買6包毒品咖啡、以4800元購買2公克K他命，約定在同年9月29日晚間到中市西屯區當面交易，埋伏警方雙方交易時出面表明身分查緝。

豈料，鐘男所持的偽「毒品咖啡」及偽「K他命」均不含毒品成分，但他為犯行敗露竟開車前後反覆衝撞警方偵防車，企圖突圍逃逸。經警方對空鳴槍，將鐘男壓制查獲。檢方將查扣物送鑑定，並未檢出毒品成分，全案偵結，依詐欺取財未遂等罪起訴。

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(中時 )