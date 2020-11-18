針對NCC議決中天電視不予換照一事，屏東縣長潘孟安認為，因為NCC是獨立行使職權單位，經過該會委員審查後的決定，只能尊重，但仍希望清楚跟社會大眾說明原因，才不會引起社會爭論與誤解，同時，也希望後續務必做好如員工轉業、安置等的善後工作。

(中時 )