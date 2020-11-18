中天不予換照 屏東縣長潘孟安：應對外說明清楚 17:002020/11/18 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對中天電視不予換照，屏東縣長潘孟安表示，NCC應該對外說明清楚。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對NCC議決中天電視不予換照一事，屏東縣長潘孟安認為，因為NCC是獨立行使職權單位，經過該會委員審查後的決定，只能尊重，但仍希望清楚跟社會大眾說明原因，才不會引起社會爭論與誤解，同時，也希望後續務必做好如員工轉業、安置等的善後工作。 (中時 ) #中天 #換照 #潘孟安 #NCC #挺中天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天不予續照 陳其邁：NCC應對外說清楚 16:342020/11/18 政治 NCC否決中天換照 鄭文燦：尊重但應清楚說明 17:342020/11/18 政治 中天換照沒過 黃偉哲：社會撕裂盼持續溝通 15:392020/11/18 政治 中天新聞台不予換照 府：尊重獨立機關決定 17:032020/11/18 政治 NCC否決中天換照 桃國民黨團譴責：將成國際社會笑柄 17:082020/11/18 政治 中天無法換照 黃敏惠：對新聞自由是大大的傷害 17:022020/11/18 政治 中天換照未過 江啟臣憂政治力介入 強調「拒絕政治光譜單一化」 14:522020/11/18 政治 NCC否決中天換照 藍委批扼殺不同聲音：將成壓垮綠執政最後稻草 14:222020/11/18 政治 中天不予換照 屏東縣長潘孟安：應對外說明清楚 17:002020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 藍委轟NCC照劇本演出非獨立機關 17:012020/11/18 政治 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 中天換照失敗你認不認同？入口網站最新民調出乎意料 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 RCEP沒進去剉咧等？沈富雄爆台灣唯一生路 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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