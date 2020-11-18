1998年9月間新竹市一間辣妹風情酒店凌晨傳出槍擊案，王姓酒店男經理遭酒客圍毆後遭槍斃，警方趕到現場時，王男早已倒臥血泊。而令人弔詭的是，包廂中留有8名男子及8位女子全都未離開現場，而自首的黃姓男子卻又不像兇手，留下重重疑點。

此案件發生於1998年9月間，新竹市一間辣妹風情酒店凌晨擦槍走火。8男2女前往歡愉，更叫上6位坐檯小姐助興，其中部分男酒客不滿王姓男經理未到場接客，便打電話要他前來，更恐嚇若超過3分鐘，就讓其吃子彈。

王男接到電話後，穿著拖鞋火速趕來包廂，但卻在與其中幾位男客交談不久後，突遭男客圍毆，一陣猛毆後王男昏倒在沙發上。未料，這樣還不夠，其中一位鄭姓男子未氣消，欲拿槍射殺王姓男經理，另位張姓男子見狀便奪下手槍說「要開我來開就好」，隨後就朝男經理連開了兩槍，其中一槍直穿心臟斃命，當場死亡。

命案發生後，包廂中一位酒客踢了死者一腳，便將死者屍身拖到桌前地板，更有人下令要在場所有人全都不准離開。警方趕到現場時，王姓男經理早已倒臥血泊，失去呼吸心跳，雖經緊急送醫仍急救無效。

警方認為，槍擊命案發生後，酒客和坐檯小姐均未離開，違背常情，便立即採取隔離偵訊外，刑警隊鑑識組也到場蒐證，並對在場的8名男子的右手虎口採用GSR(手槍射擊火藥殘留反應)，調查真正開槍的嫌犯。

經過警方深入追查後，一位黃姓男子雖自首，但坦承是代人頂罪，指代價是每月能獲2萬元的安家費，並調查出開槍逞兇的是張姓男子。警方也懷疑這起槍擊命案，與幫派份子「圍事」糾紛有關。

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(中時新聞網)