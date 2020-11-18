高雄市都發局18日舉行都審興革啟動記者會，都發局長楊欽富（左）說明都審興革要點。（林瑞益攝）

過去的都市設計審議制度曠日廢時，高雄市都發局檢討都市設計審議制度，高雄市副市長林欽榮18日表示，都審會議紀錄應當場確認，24小時內發文，報告書不超過50頁為原則，並朝向無紙化作業，以節省開發成本。

都發局18日舉行都審興革啟動記者會，林欽榮等人出席，他說，現行高雄都審每年平均約有200多個民間開發案件，其中約有5成的案件須至委員會審議，從目前每月召開1場委員會的頻率來看，高雄的建築開發案，時間成本過高。

因此，他特別責成都發局與專家學者，及公會代表展開對話，經過多次研商與討論，已獲得令人振奮的成果。未來，都市設計全員委員會的審議量能將會放在公領域，由委員會的主任委員督軍，為公共工程的品質把關。

至於民間開發案，則委由副主任委員及部分委員所組成的專案或簡化委員會程序，採分層、分級、分流的方式辦理，增加開會頻率，案件隨到隨審，加速行政審查流程，減少不必要的行政與時間成本。

林欽榮還提到，未來要強化電子版本的線上作業方式，報告書不超過50頁，並朝向無紙化作業。後續他將持續追蹤都審興革執行成效，並積極協調都審以外的其他審議流程改革。

都發局長楊欽富說，高雄都審興革制度改革會分階段進行，今年底審議新制上路後，即可達成案件隨到隨審、民間案最多省時64％、公有案品質提升等3大改革成效；2021年將續推都設基準通盤檢討，全面檢修57處都審地區設計基準，刪除不合時宜的規定，落實框架式審議機制。

(中時 )