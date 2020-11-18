經濟部與農委會推動漁電共生策略，鼓勵魚塭養殖業者設置太陽能光電板，日前在高雄的首場說明會反應熱烈。經濟部次長曾文生說，漁電共生是以養殖為第一優先，發電為附加效益，可以增加魚塭的收益，並增加年輕人返鄉接棒的意願。

民進黨立委邱志偉表示，政府推動漁電共生方案立意良善，在雲林及台南的試驗成效也不錯，漁業署規畫高雄的先行區總共622公頃，全都在他的選區（北高雄），請能源局及農委會要善盡說明職責，暢通與漁民溝通的管道，先行區的漁電共生如果增加收益，之後魚塭安裝光電板的意願會很高。

曾文生指出，漁電共生需簽約20年，期間漁民有養殖魚及綠電收益，增加魚塭附加價值，光電發電不會有汙染，即使清洗光電板也僅用清水，對魚塭水質不會有影響。他也提醒光電業者要進場施工時需更注意施工品質，大家都睜大眼睛看，鄰近魚塭將來也都有可能申請設置。

目前，漁業署規畫高雄的魚塭排除生態疑慮、法定迴避及緩衝區等條件後，劃定先行區總共有622公頃，佔高雄魚塭面積的15％，其中，彌陀區面積最大達261公頃，其次為路竹133公頃、湖內121公頃。

漁業署副署長林國平表示，漁電共生都是以養殖為優先，針對每個魚塭狀況設計放置光電板，有漁民為了擋寒冷的東北季風，光電板都設在魚塭的北側，光電板設置都需因地制宜，光電業者與漁民充分討論後才會施工。

(中時 )