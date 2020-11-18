NCC宣布不予中天新聞台換照，對此民間志工團體「公民監督平台」由前新聞局長鍾琴撰寫評論稿，痛批蔡政府此舉旨在製造寒蟬效應，為一言堂鋪路。

鍾琴指出，從NCC審查委員以 7：0 一面倒的投票結果，正式通過關閉中天52新聞頻道的歷史時刻起，2020年由民進黨蔡英文主政的中華民國，已正式宣告進入「獨裁專制國家」之列，不必再講台灣還有什麼民主自由了！

鍾琴表示，媒體監督第四權、思想自由、言論自由、民主制度應尊重多元，這些都是不分藍綠的普世價值，不可由特定執政者針對特定個案一筆勾銷，一拍定案。

鍾琴質疑，政府可以隨便找一些程序性、內控機制的等瑣碎理由，來箝制、管控一個電視頻道的輿論與新聞內涵？這種說辭，NCC主委也能面不改色地朗朗上口，難道不知「不予換照就是實質關台」？不知道在任何民主國家，關閉媒體是一件何等重大而不可原諒的，侵犯壓制基本民權的舉措嗎？

鍾琴還說，以「內控不良」作為不予換照的藉口則更是可笑！試看對社會可能造成更為鉅大「系統性風險」的銀行體系，這幾年國內重大監守自盜的案件層出不窮，金額動輒十數億元，相關銀行的「內控不良」經到了實際產生重大具體傷害的階段，卻也沒看到金管會祭出什麼針對個別銀行撤照的措施。兩相對照，就可知中天換照一案本質上就是一個「政治事件」，NCC用再多廢話塗脂抹粉、企圖遮掩，也是徒勞無功。

鍾琴預言，繼中天之後，接下來同樣的壓力自然會落到其它可能的「不聽話份子」，例如TVBS、聯合報系，甚至目前政府手還伸不進去的網路YouTube。

鍾琴還分析，關閉中天台是蔡英文要遂行她「強硬的兩岸路線」以便「全面延續執政」一個「技術上必要」的環節。她非做不可，不做，就無法控制來自不同角度和立場的輿論反撲，撼動她「強硬路線」乃至整體施政在民間的可信度。說穿了，就是要在「寒蟬效應」的作用下，為她「一言堂」的「愚民政策」全面鋪路。

為此，「公民監督平台」呼籲有良知和追求真正民主的台灣人民奮起，合力來下架這個公然濫行專制獨裁，妄想以寒蟬效應、愚民政策來延續其統治生命的蔡英文和民進黨政府！他們強力支持中天立即進入行政訴訟程序，接下來再打憲法官司，具體要求國家賠償，並且附帶申明要求蔡政府以及NCC為此負起全責。

(中時 )