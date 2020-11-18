NCC以7比0完封中天 林明溱批民進黨獨裁 17:022020/11/18 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NCC以7比0完封中天，南投縣長林明溱批民進黨獨裁。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC否決中天新聞台換照，南投縣長林明溱表示，民進黨一黨獨大，已經變成獨裁政府，過去講求民主、要聽人民的心聲，現在執政就不讓不同的聲音，出現在社會上，非常要不得，也使得台灣走向獨裁、專制國家！ 林明溱指出，NCC把中天新聞台關掉，是開民主倒車，成為政府控制媒體的工具，非常惡劣，將會遭到百姓唾棄。 (中時 ) #NCC #中天 #林明溱 #民進黨 #獨裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 16:162020/11/18 政治 NCC否決中天換照 藍委批扼殺不同聲音：將成壓垮綠執政最後稻草 14:222020/11/18 政治 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 NCC稱資方介入中天新聞台 賴香伶：中天只是冰山一角標準要一致 16:212020/11/18 政治 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 中天撤照 謝龍介質疑是蘇揆為2024總統大選布局 15:502020/11/18 政治 NCC否決中天換照 葉元之恭喜NCC晉升東廠 16:592020/11/18 政治 中天不予續照 陳其邁：NCC應對外說清楚 16:342020/11/18 政治 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 中天換照遭否決 張斯綱痛批：第四權被殺死 14:252020/11/18 政治 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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