NCC否決中天新聞台換照，南投縣長林明溱表示，民進黨一黨獨大，已經變成獨裁政府，過去講求民主、要聽人民的心聲，現在執政就不讓不同的聲音，出現在社會上，非常要不得，也使得台灣走向獨裁、專制國家！

林明溱指出，NCC把中天新聞台關掉，是開民主倒車，成為政府控制媒體的工具，非常惡劣，將會遭到百姓唾棄。

(中時 )