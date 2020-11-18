華碩(2357)集團宇碩電子宣布，擴增實境抬頭顯示器(Augmented Reality Head-Up Display, AR HUD)領先業界導入最新的光學架構「陣鏡視野擴張(Mirror Array Vision Extender, MAVE)技術」，可讓AR HUD體積扁平化，就算小型車輛也能輕鬆裝置，同時無需使用楔形擋風玻璃，節省導入成本。

宇碩電子HUD系列擁有優異內光路設計，兼具低耗電、低排熱特點，AR HUD的光學設計更成功導入先進的MAVE技術，使外光路可藉由穿透、反射，如百葉窗方式進行成像，無需大面板也能投射寬幅影像。以外光路中的光導架構來看，宇碩採用的MAVE亮度效率為他牌全像攝影的8-30倍，並獨步全球成為目前唯一可導入此技術的產業領頭羊。

受惠MAVE成像技術，AR HUD體積縮小30%，可輕鬆嵌入，於一般擋風玻璃中成像亦不會出現重影問題，因此不需特製楔形玻璃，導入更容易、成本更節約，再加上高效、低耗電圖像產生單元(PGU)，常見的技術性難題一次解決。

車內搭載HUD已為現今市場趨勢，宇碩的全新MAVE技術，讓AR HUD容易導入一般車輛，完勝傳統AR HUD。宇碩電子為專業的汽車電子設計製造公司，是華碩集團跨足第5C產業-汽車電子所100%投資的子公司。宇碩電子以優越的研發與專業的車電設計團隊，領先於市場；除了自主研發影音多媒體、導航、上網、聲控及雲端等全功能車用電腦之外，同時整合華碩集團的先進技術、品質等資源，為客戶提供最具競爭力的汽車電子產品，期望帶給消費者最貼心的All-in-One數位行車體驗。

(時報資訊)