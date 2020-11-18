日本東京與南韓的新冠肺炎新增確診數都在周三創下單日新高記錄，印度新德里苦於確診數不斷升高，澳洲則警告發現高度傳染性的病毒株，已迫使一個省全面封鎖。

南韓周三公布新冠肺炎新增313個確診病例，創下8月以來單日新高記錄。在連日確診數都超過200人後，韓國當局已於周二宣布將在大首爾地區實施更嚴格的社交距離規定。南韓衛生部副部長表示：「我們正處於危機當中，有悲觀的看法預測全國將爆發新一波疫情」。

東京周三新增493名確診者，再創單日新高記錄。日經新聞報導，東京都政府已考慮最快在周四，將疫情警戒層級提高至4個級別中的最高級。

內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）表示，政府官員將於周四召開會議討論升高警戒級別，他並表示因疫情程度不同，因此在做法上也將因地制宜。東京都政府上周召開的監測會議已經認定這是疫情迅速蔓延的開始，是一個需要極度警戒的嚴重情況。

印度的新增確診數升至38,617人，雖然較9月份的高峰期放緩，但其首都新德里的確診數不斷升高。新德里官員正在草擬重啟部分限制措施的計畫，如關閉部分市場等，並已尋求聯邦政府批准進一步減少婚禮等大型活動的賓客人數。

澳洲南澳省（South Australia）首府及第一大城阿得雷德市（Adelaide）爆發新疫情的確診數增至22例，迫使該省宣布實施為期6周的全面封鎖，將限制民眾出門、強制佩戴口罩、關閉學校與工廠、暫停外賣食物，並禁止舉行喪禮與婚禮。南澳省政府警告，新病例發現的病毒株具有高度傳染性。

(時報資訊)