今年整體經濟表現雖受到疫情的干擾，不過，統一(1216)乳飲群中的乳品部，自去年10月至今年9月的用乳量，成長超過4%，表現仍然穩健。統一乳飲群中的乳品部，去年占乳飲群營收31.8%，目前合作酪農戶有134戶，穩居國內最大收乳公司。

台灣乳品業的用乳量自2016年起維持穩定成長，2016年度產量約37.8萬噸，2019年約43.2萬噸，2020年預期將達43.3萬噸。由於市場鮮乳用量和氣溫有正相關，每年6~9月因天氣較熱，鮮乳需求量大，市場會出現缺奶的情形，不過，一旦進入冬天，消費者喝鮮乳的意願降低，市場供應又會過多。現階段台灣進口乳源五大國家依序為美國、紐西蘭、日本、澳洲及韓國。

總體來看，統一鮮乳在台灣市占率居前，鮮乳品牌包括瑞穗鮮乳、Dr.Milker極鮮乳、統一營養強化牛乳、BODYTALK，以瑞穗鮮奶為銷售最大宗。統一並細分出各種品項，進軍高檔的乳品市場。

統一旗下瑞穗鮮乳高端品牌「瑞穗極制」，收乳來源共計有六大酪農場，其中一酪農場位在彰化的禾康牧場，共飼養400多頭牛，主要供應瑞穗極制鮮乳以及Dr.Milker極鮮乳。

統一收乳來源共計有六大酪農場，其中一地的酪農場位在彰化的禾康牧場，共飼養400多頭牛，主要供應瑞穗極制鮮乳以及Dr.Milker極鮮乳自2006年起投入台灣低溫殺菌鮮乳市場，是第一瓶使用72度C、15秒巴氏殺菌的鮮乳，和市面上多數鮮乳採用的超高溫瞬間殺菌，口味有差異性，也受到消費者的歡迎，銷售率一直十分的穩健。

(時報資訊)