美股周二主要指數收跌，亞洲主要股市周三漲跌互見。投資人同時關注美國疫情惡化以及疫苗開發消息。

周三香港恆生指數收漲129.20點或+0.49%，為26544.29點。國企股(H股)上漲89.85點或+0.85%，為10640.05點。交易所全日成交1130.9億港元。採礦股、汽車股、綜合企業股為表現最好的板塊。

阿里和騰訊小幅上漲，分別漲0.08%和1.29%。

汽車股走強，收漲1.97%。長城汽車漲3.18%，比亞迪漲2.94%。

吉利汽車收漲6.8%，報22.55港元。戴姆勒集團宣布將與吉利汽車合作，共同開發和製造下世代混合動力車引擎，該引擎多數將在中國製造。

太陽能股午後走強，保利協鑫漲14%，陽光能源漲10.7%，協鑫新能源漲4.0%。

新冠疫苗呼之欲出，中國經濟預期出現大幅彈升，高盛看好明年中資股表現，估明年中資企業盈利成長20%；高盛並對港股維持增持評級。

(時報資訊)