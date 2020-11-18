彰化縣環保局18日慶祝「清潔隊員節」，同步迎來最大規模迎接車汰換，共投入1億3337萬元，授予各式清運車輛52輛，縣長王惠美感謝環保署的補助，也感謝彰化縣1300多位清潔隊員，不嫌惡臭維護市容，疫情期間踴躍加入環境消毒大隊，績效是六都外之冠。

縣長王惠美表示，縣內所有清潔員，每天處理大家敬而遠之臭氣沖天的垃圾，環保局今年疫情期間更號召成立環境消毒大隊，共306人、消毒次數達6955人次，人數與次數都是六都之外各縣市之冠，有效阻卻疫情擴散並降低民眾恐慌。

彰化縣環保局18日慶祝「清潔隊員節」，同時授予各式清運車輛52輛，創下歷年來最多的車輛汰換。（吳敏菁攝）

彰化縣環保局18日慶祝「清潔隊員節」，同時授予各式清運車輛52輛，創下歷年來最多的車輛汰換。（吳敏菁攝）

王惠美還說，她當過鎮長，最知道清潔隊的用心與努力，影響鄉鎮市長的風評和民調，清潔市容與否，民眾最有感，工欲善其事必先利其器，縣府積極向環保署爭取1億729萬5937元經費，加上縣府及公所配合款2607萬8056元，共動用1億3337萬3993元，採購24輛垃圾車、16輛資源回收車、8輛廚餘轉運車、3輛抓斗車及1輛清溝車，保障工作安全。

環保署副署長蔡鴻德表示，台灣資源回收全世界第2名，僅次於德國，最大貢獻來自清潔隊員，全世界能夠做到垃圾不落地就是台灣了，是我們清潔隊員的驕傲。承諾把垃圾車的汰換年限縮短從15年到12年，讓使用車輛，清潔隊員穿、住、行及制服與車輛清洗的設備、環境與安全各面向加強。

環保局長江培根表示，今年表揚28名各鄉鎮市模範清潔人員，有人曾為民眾從整車垃圾中尋獲金飾、現金和假牙，14人服務年資20年以上，4人超過30年，田尾鄉張瑋真、二林鎮紀春田、二水鄉陳學良及北斗鎮傅詳詍等，入選今年度全國模範清潔人員。

(中時 )