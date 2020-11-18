NCC宣布中天新聞台不予換照，台灣學權陣線發起人、政大歷史所碩士爭何元楷表示，此舉顯示言論自由嚴重受打壓，並堅決反對NCC的判決，強調只要是真正支持自由、民主的人，絕對不會接受這樣的結果，「民進黨，不要讓台灣的自由、民主死在你們的手中！」

「自由已死？民主已亡？NCC的裁決有夠瞎！」何元楷指出，中天許多裁罰仍在申訴中。據上次聽證會，至少有16件仍在爭訟中，也就是說這裁罰仍有討論空間。「然而，現在NCC卻直接認定有違規，且無討論空間？這是否代表NCC不尊重司法？」

何元楷並指出，NCC主委陳耀祥說，不予換照的主要理由是中天違規件數多，且閱聽觀眾申訴案件多，占NCC相關申訴案的3成。「無法理解，閱聽觀眾申訴案件多居然能成為不予換照的理由，NCC是否有考量到『惡意申訴』的可能性？ 」

NCC表示民眾申訴案從民國106年開始暴增，占總受理案件3成之多。何元楷直言，眾所皆知，自從民進黨執政以來，民進黨不斷製造「反中」情緒，且不斷打壓不同聲音，出現了和民進黨不同意見就是「中共同路人」的氛圍，也因此直接將中天、中時貼上『紅媒』的標籤。

何元楷認為，民眾在這種氛圍下，會不會因為受到民進黨煽動「反中、恐中」的情緒，以及「貼標籤」的影響，而做出「惡意申訴」的行為？這可能性應該相當高。

「NCC真的公正嗎？」何元楷質疑，NCC是否背後受到民進黨的壓力，這可能性也很高。由於主要官員是由行政院長提名，自然產生利益關係，背後受到民進黨的壓力似乎非常合理，「NCC的公正性的確值得被質疑。」

「如今NCC宣布中天不予換照，這代表著我們的言論自由受到打壓，政治凌駕於司法，說是民主正在崩壞也不為過」，何元楷強調，堅決反對NCC的判決，只要是真正支持自由、民主的人，絕對不會接受這樣的結果，並對民進黨喊話：「不要讓台灣的自由、民主死在你們的手中！」

(旺報 )