2020年全球企業永續獎GCSA、台灣企業永續獎TCSA，18日舉行頒獎典禮，遠東集團共榮獲32個獎項，再度蟬聯全台集團第一；去年榮獲全球企業永續獎「傑出人物世界獎」代表的遠東集團董事長徐旭東，今年再度帶領集團邁向永續高峰。

徐董事長18日出席頒獎典禮，並代表遠東新世紀公司領取多項大獎表示，這次遠東集團的佳績，正是體現出集團永續性管理的努力成果，從上至下整體對ESG永續發展的重視，才能有如此榮耀。永續發展是遠東集團的經營方針，會持續透過所有同仁們努力，共同攜手為社會締造永續價值。

今年，遠東集團九家關係企業獲獎，其中，遠東新世紀獲得「TCSA台灣十大永續典範企業獎（製造業組）」、「TCSA企業永續報告-年度最佳報告書獎」以及「GCSA最佳案例-世界獎-績優」。

遠傳電信榮獲「TCSA台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」、「TCSA企業永續報告-白金獎」以及「TCSA企業卓越案例」等八項大獎；亞東醫院榮獲首屆醫院HSR永續方案獎；亞洲水泥、遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東商銀、裕民航運、東聯化學等企業榮獲「TCSA企業永續報告獎」等獎項肯定。

遠東集團關係企業永續績效冠居業界，遠東集團指出，遠東新世紀身為產業循環經濟的領頭羊，不僅賦予廢棄寶特瓶第二生命。面對疫情，更是竭力捍衛民眾生命，每月供應10億片口罩的原料用量。並開發醫療衛材，包括防護衣布料與PET採血管等，守護全民健康，成為台灣十大永續典範企業。

遠傳電信持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術，以關懷為核心價值，將心比心，透過科技解決醫療差異，啟動國內第一個5G遠距診療臨床示範計畫，同樣獲頒台灣十大永續典範企業。

遠東集團零售事業體方面，遠東百貨持續創新轉型，以全台唯一全客層智能商場的遠百信義A13，五度蟬聯「創新成長獎」，更榮獲「TCSA企業永續報告-白金獎」，勇奪批發零售業第一名。遠東SOGO百貨持續深耕「永續關鍵六力」，服務「以人為本」為宗旨，打造特有的社會關懷精神，與消費者跟這塊土地共同創造一起成長的記憶。

(工商 )