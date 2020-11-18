金曲歌后徐佳瑩（LaLa）自9月起暫停工作，全心養胎，她請營養師量身調理飲食，婆婆也貼心燉湯、燕窩為她進補，她預產期大約11月底12月初，即將迎接兒子誕生。值得一提的是，她體重僅增加近9公斤，幾乎都在孕肚，她的臉型與四肢依然纖細沒水腫，每次在臉書發文都會引來網友與粉絲驚嘆，「地表最美孕婦歌手」、「都要生了美成這樣不科學吧！」，狀態好到被公司同事戲稱專長除了能唱能創作，還可以加上一條「擁有最適合懷孕的優秀體質」。

進入卸貨倒數階段，近期她將一頭長髮剪短，更顯逆齡，前些日子在老公比爾賈和家人的陪伴之下，她三不五時就出門活動散心，遊玩足跡遍及各地，她透露有時候出門被路人認出來，大家都熱情的祝福她順產，「真的好暖心！」近兩個月在粉專發文也都會引來網友們的大量祝福，「大家都會叫我好好休息，感覺現在所有對我的期許都換成滿滿的祝福順產和希望我健康平安，讓我超級超級感動！」

徐佳瑩一邊待產一邊心繫音樂創作，年底前將持續釋出LaLa的音樂作品。（亞神音樂提供）

LaLa懷孕後人氣不減反增，各大商演、代言、影視歌曲邀約一直沒有中斷過，她預計明年春天重返工作崗位，距離上張專輯〈心裡學〉發行已3年多，不只死忠歌迷敲碗期盼新作品的問世，她自己也搞笑高喊「連我自己都每天敲破2個碗」。

徐佳瑩與HUSH合作推出新歌〈進化〉。（亞神音樂提供）

她本月初上線與HUSH、陳君豪合作的全新單曲〈進化〉，三人好交情，在陳君豪號召之下相約寫歌，僅花3-4小時就把曲譜出來，拉拉透露這次是除了自己獨自作業的經驗外，第一次跟別人共同創作。「跟君豪、HUSH從零到有，就像捏陶土一樣，一手一手的捏出來，等它乾、等它上色、再去給他一個漂亮的擺放，這個過程會比自己獨自作業更花時間，可是其實是更有趣的。」

在這次的新歌合作之中，LaLa形容自己展開了一次大冒險，「光是這首歌的曲風就是做了完全跳脫的選擇，當時就打算弄一個我專輯裡面不曾有過的元素，那就是非常流行的電音，節奏的部份選用deep house跟裡面有很重的鼓點，甚至可以聽著音樂來跳一段Voguing的舞蹈都是很合理的，這樣子的音樂對我來說就是一個大冒險。」歌曲上線後果然掀起討論潮，「超喜歡這首歌的，又電又迷人」、「這什麼神仙組合，超好聽」、「拉拉總是能在流行中突破流行! 」在各大社群平台上引發一片好評的熱烈迴響。

(中時 )