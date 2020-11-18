安心食品（摩斯漢堡）榮獲台灣永續能源研究基金會頒發第13屆TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告白金獎」、「台灣TOP50永續企業獎」及「卓越案例獎」中的「透明誠信獎」、「人才發展獎」、「社會共融獎」之五大殊榮，由安心食品林建元董事長出席頒獎典禮，自2015年參與評鑑開始，連續五年獲獎，顯示安心食品在企業經營的各方面及實踐企業社會責任上的努力獲得高度肯定。

今年共有252家企業參獎，角逐激烈，安心食品（摩斯漢堡）報告書呈現公司治理、社會共融及環境永續各面向豐富資訊，永續績效並與SDGs連結，深獲利害關係人及員工的信任，由公司貢獻帶動個人公益形成正向循環，成為速食業的領先者。

安心食品（摩斯漢堡）董事長林建元表示：「提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務一直是摩斯漢堡的經營基本方針，非常感謝評審屢次肯定安心食品落實食品安全，以及推動環境永續發展與優質公司治理的努力。

摩斯漢堡的摩斯(MOS)其實是英文山海日（Mountain、Ocean、Sun）的字母縮寫，未來除了繼續加強與台灣在地農漁會積極合作，發掘更多優良的在地新鮮食材，努力為消費者品提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務，也會更積極與各國家公園管理處合作，推廣生態環境教育，珍惜愛護台灣的好山好水。」

(中時 )