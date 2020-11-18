立法院長游錫堃將於下午16時前往國立中山大學，與學生們進行一場以「國際新局下台灣的機會與挑戰」為題的專題演講，校方希望透過演講幫助師生們了解國際新局、未來台灣在全球發展的機會與迎接挑戰之道，對於中天換照失敗，游錫堃表示予以尊重。

游錫堃演講前接受媒體提問有關中天換照失敗的相關問題，游錫堃表示，他今天都在外奔波，他並不清楚記者會內容，但他認為台灣是法治國家，此次的結果依法行政，也是獨立機關所做出的決定，而且7比0看起來是壓倒性的結果，站在他的立場，他給予尊重。

媒體追問游錫堃否決中天換照，是否認為有侵害新聞自由的狀況發生，游錫堃表示，民主就是法治，沒有民主就沒有法治，相對的沒有法治也沒有民主，所以這是一體兩面的問題。

游錫堃18日特地南下前往中山大學演講，主要是想和師生們分享及分析國際大事，游錫堃認為，國際大事每天都在演變，這是一個現象，他希望大家也可以了解國際大事的本質，若了解本質能更容易去掌握國際關係及國際局勢的演變。

游錫堃更以中山大學附近著名的西子灣景點比擬國際大事的現象及本質，他指出，西子灣的夕照相當出名，欣賞夕照時，會看到海浪，這就是一個現象，但若只以現象來解釋，並無法知道底下海流的本質，深入了解本質，就可以知道無論海面的浪如何拍打，都不會影響底下海流的方向（本質）。

另外，對於如何看待現今台美關係，游錫堃表示，目前還有待觀察。但大家應該很清楚民主國家和專制國家的差別，這是勢不兩立。就像中共完全背信香港，摧毀一國兩制，因此雙方衝突、無法共存。未來西方民主國家要和中國交好應該很困難，因為是價值觀衝突。

游錫堃進一步指出，台灣站在印太戰略核心地位，也要重視自己的安全，不必去挑釁，但一定要自立自強。

(中時 )