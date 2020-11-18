亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，我被排除在外，經濟部長王美花則表示，我國會持續產業升級，爭取加入更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則批，「想法天真，趁大陸不在CPTPP趕快加入，你覺得有可能嗎？人家是塑膠做的？」

另外，美雙方日前同步宣布，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」將在20日舉行，陳揮文17日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中質疑，川普下台、拜登上台，敲鑼打鼓mou簽給誰看？「簽給綠媒看，目的就是沖淡RCEP，你看東亞，就只有北韓跟我們沒辦法加入區域經濟組織，也不知道該怎麼辦，人家談完了，我們就是被擋在門外。」

至於，王美花強調，我國會持續產業升級，爭取加入更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。陳揮文則批，「部長的想法太天真，說RCEP是大陸主導所以我們進不去，那說CPTPP目前主導是日本，要抓住這好機會，趁大陸不在趕快加入，你覺得有可能嗎？你當人家是塑膠做的？人家不會讓你進去的。」

陳揮文直言，「要了解大陸在國際社會跟10年前、20年前不一樣，雖然美國一再打壓大陸，但CPTPP也不會讓你加入，因為會看在台灣後面虎視眈眈的人是誰，不要說CPTPP，從最重要聯合國、WHO等等組織，通通進不去啊，就是要逼你跟它談，想都不用想。」

(中時新聞網)