新莊男狠殺工廠老闆 凶嫌遭法院收押 16:592020/11/18 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市41歲周姓工人疑因不滿對面橡膠廠的徐姓老闆，常稱他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，16日晚間持刀捅死徐男洩憤。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市41歲周姓工人疑因不滿對面橡膠廠的徐姓老闆，常稱他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，16日晚間持刀捅死徐男洩憤，自行帶著血衣和血刀向警方投案；新北地檢署複訊後，將周姓兇嫌依殺人罪嫌向法院聲押，法院今裁定獲准。 (中時 ) #新莊 #工廠 #老闆 #收押 #凶嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊男狠殺工廠老闆 凶嫌遭法院收押 16:592020/11/18 社會 新北耶誕城演唱會卡司曝光 魚丁糸、田馥甄、頑童壓軸開唱 15:092020/11/18 生活 20歲熊貓外送員喪命 同行怒揭「遠單客是間接凶手」 08:262020/11/18 生活 逾11萬消費者連署反萊豬進口！ 消基會籲「回頭是岸」 11:482020/11/18 生活 南市3歲女童3樓墜下 樓下鄰居伸手神救援 17:192020/11/18 社會 奔騰思潮：汪葛雷》推舉周玉蔻、焦糖哥哥、范世平出任行政院發言人 16:332020/11/18 海納百川 桃園香草植物夯 老闆創「忘憂茶」吸引親子前往 17:302020/11/18 寶島 青年就業三箭齊發 新北青年失業率全國最低 14:342020/11/18 寶島 二重疏洪道「陰廟萬善同」淪賭場 廟公、賭客28人全被逮 11:032020/11/18 社會 台大13妹會計品近況曝光 美貌再升級神似張曼玉 08:152020/11/18 娛樂 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 遭爆料性侵上百女 知名長跑教練PO文：沒處理好感情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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