新北市41歲周姓工人疑因不滿對面橡膠廠的徐姓老闆，常稱他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，16日晚間持刀捅死徐男洩憤，自行帶著血衣和血刀向警方投案；新北地檢署複訊後，將周姓兇嫌依殺人罪嫌向法院聲押，法院今裁定獲准。

(中時 )