2022年台北市長選舉，各政黨啟動縣市長人選佈局，立委蔣萬安、前高雄市長韓國瑜，以及衛福部長陳時中，都是熱門人選之一。擁有「濟公律師」封號的張庭禎接受《中時新聞網》專訪表示，這次特地去廟裡向神明求籤，他坦言，從籤詩內容中，可得知贏面最大又圓滿的上上籤是「蔣萬安」。

推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大

擁有「濟公律師」封號的張庭禎。（圖／孫芳柔 拍攝）

張庭禎指出，一開始神明就先指定要抽蔣萬安的籤，而且抽出來是連三聖筊，此外，籤詩是八八六十四的圓滿卦，內容指出會有貴人相助。接著濟公律師向恩主公問韓國瑜的籤，不料，神明不給籤就是不給，怎麼擲都是笑筊，其實張庭禎在去年4月時曾替韓抽籤，關聖帝君那時認為韓國瑜應該「見好就收」，恩主公覺得韓應該要把做大佬這件事讓給年輕後輩為黨奉獻比較好。

國民黨立委蔣萬安。（圖／中時資料照）

最後一個人選，衛福部長陳時中的籤是中吉，很重要的是，因為大選期間通常都是落在秋冬，濟公律師指出，這個時間點是對陳部長不利，再來若陳時中要出來角逐台北市長的話，會很辛苦，因身上帶有三支箭，第一是疫情不要破口，保持平穩狀態，第二是近期吵得很兇的萊豬，想讓百姓順利接受是有點困難，第三則是健保費調漲問題，要脫離這三支箭是很困難的。

國民黨立委蔣萬安(左)，衛福部長陳時中(右)。（圖／中時資料照）

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)