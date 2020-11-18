大陸電信設備巨頭華為遭美國列入實體清單，甚至供應晶片廠商被要求採用美國技術的半導體產品與服務，若要出貨華為將經美國商務部允許才能出貨，雖目前英特爾、AMD以及高通等美企獲得出貨許可，但僅限於非5G產品，華為被迫斷尾求生，出售旗下子品牌榮耀給具有國企背景的深圳市智信新信息技術公司，但有消息指出，有許多華為高層空降該公司擔任要職，資本額也遭調查大增3000%。

華為近日發出聲明，在產業技術不可持續獲得、消費者業務面臨巨大壓力的艱難時刻，讓榮耀與供應商之間的通陸可以延續，華為決定將出售榮耀業務資產。聲明提及，一共有30多家的代理商、經銷商接手本次出售業務行動，這也是榮耀供應商的自救行動。華為強調，榮耀交割後將不會持有任何股份，也不會參與營運與相關決策。據外媒先前消息指出，這筆交易案達1,000億元人民幣。

據《快科技》、《21世紀經濟》報導，據天眼查顯示，深圳市智信新資訊技術有限公司發生工商變更，法定代表人由饒俊祥變更為原華為消費者業務首席運營官（COO）萬飆並擔任董事長，以其擅長的供應鏈管理，保證新榮耀得以延續。

原華為消費者業務產品線副總裁方飛，則是將出任新榮耀產品線總裁，至於原華為消費業務中國區零售管理部部長楊健，將出任新榮耀零售管理總裁。

深圳市智信新信息技術公司於今年9月27日成立，註冊資本1億元人民幣，；其中，深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。但據天眼查訊息揭露，該公司資本額也從原本的1億元人民幣擴張到30.73億元人民幣，增幅逼近3000%。

(中時新聞網)