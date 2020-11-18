台北君悅酒店首度與台中日月千禧酒店聯手推出「禧‧悅雙城漫遊」專案，以2晚8888元 的22折超值價格，暢遊台北與台中，藉此活絡北、中台灣旅遊商機，2020年12月6日前限時14天開放搶購，凡於2020年12月30日前入住，再享房型免費升等至君悅景觀客房，盡覽台北101華麗景緻，兩館亦同時加碼贈送迎賓飲料2杯。

台北君悅酒店總經理陳隆慶指出，每年入冬至農曆春節間是出國旅遊的旺季，但今年受到疫情影響，民眾無法出國，國旅因而受惠，台北君悅酒店於開業30週年之際，首度與台中日月千禧酒店跨品牌聯手推出雙城住宿方案，期能有效為年底前兩館之住房營收帶動提升與挹注。

本專案含台北君悅酒店君悅客房住宿一晚，免費享用客房mini bar一次 (酒精飲料除外) 及凱菲屋自助早餐2客，週五、六假日入住不加價，以及台中日月千禧酒店日月客房平日住宿一晚及Soluna饗樂全日餐廳自助早餐2客。2020年12月30日前入住，台北君悅酒店加碼贈送Cheers歡飲廊或Ziga Zaga義大利餐廳迎賓飲料2杯，並免費升等至君悅景觀客房；台中日月千禧酒店亦將提供迎賓飲料2杯，微醺歡樂加倍！

上述住房優惠限平日使用，連假、週末及特定節慶期間，台中日月千禧酒店每房需加價NT$1,000，台北君悅酒店週末不加價(國定假日除外)。

台北君悅酒店緊鄰地標台北101，座落於熱鬧繁華的台北市信義商圈，便捷交通脈絡，讓您輕鬆登台北101景觀台，盡覽城市風光，或搭乘直達車至故宮博物院飽覽文物菁華，步行即可悠遊週邊10間百貨購物中心，享受台北美好夜生活。入住頂級國際五星級飯店，在尊榮服務與各項完善設施中，全然放鬆感受台北城市的繽紛多彩。

台中日月千禧酒店位於最繁華的台中七期市政中心，由精銳集團與新加坡千禧國際酒店集團聯手打造出時尚、舒適並且兼具商務與休閒機能之豪華酒店，同時也是中台灣首家國際五星級酒店。酒店擁有243間精緻細膩的客房、餐飲服務、國際會議與宴會廳以及完善的休閒運動設施，絕佳的地理位置不僅生活機能便利，更可一覽都會美景，體驗燦爛美好的活力台中。

(中時 )