南台灣代銷天王、上揚國際建築團隊董事長林聰麟，18日以清景麟教育基金會董事長身份，受邀返回母校燕巢國小，分享自己的生涯規劃經驗談、以及童年求學回憶，他除了為母校帶來事業版圖麟咖啡的甜點與咖啡，分享給全校500多位師生，並勉勵小小學弟妹們，堅持勇敢追夢，人人都可以是董事長。

燕巢國小針對中高年級學生，規劃職業探索活動，透過學長姐的分享，讓學生能有提早生涯規劃的認知，燕巢國小校長朱麗玲想到長期支持學校的清景麟教育基金會董事長林聰麟，也是燕巢國小的校友，因此，向林聰麟提出邀約，並獲得首肯。

林聰麟董事長從事房地產代銷與建設，近期也發展餐飲事業版圖開設咖啡廳，他分享自己出身燕巢，家族親戚多為務農工作，小時候家務農事忙碌，常常要在學校就把功課寫完，他說，對於自己的功課，從不讓家人擔心，也保持在全班前三名，但到了大學意外落榜兩次，也選讀不是家人期待的科系，歷經低潮靠著毅力堅持突破。

並非房地產相關科系的他，憑著自己的興趣及對數字的敏銳，放手一搏，專研房地產領域已30餘年，他說，每天都像新的，保有熱情與高度興趣，也自我要求創新突破，勉勵小小學弟妹們，未來要選擇自己有興趣，並能堅持下去的職涯，只要每天比昨天進步一分就是成功。

林聰麟表示，希望小小學弟妹，能夠時常飲水思源，每天充滿感恩，不是等到有能力才回饋，幫學校打掃、幫同學的忙，都是平常就可以身體力行的善行，每個大老闆也是從基層做起，證明只要態度正確、肯行動，未來人人都有機會成為企業董事長。

(工商 )