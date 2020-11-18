新冠疫苗好消息，金融市場熱烘烘，上演股匯雙漲大戲，外資來勢洶洶，擴大買超台股，新台幣升值壓力也突破臨界點，央行終於放手尾盤28.8元防線，終場收在28.758元兌1美元，創逾9年4個月新高，升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量10.26億美元。

外匯交易員表示，11月以來隨美國總統大選抵定，接著馬上又有新冠疫苗傳出好消息，金融市場一掃陰霾，頓時士氣大振，在美股領頭大漲下，全球主要股市一起衝，台股一闖過一關、屢創新高，已攻克13,700點之上。新台幣同受激勵升升不息，壓力大到讓出口商喘不過氣，恐慌性賣壓持續出籠，進一步加大升勢，出口商更頻頻向央行喊話幫幫忙。

外匯交易員指出，央行近二周來，除盤中真槍實彈進場架起28.5元天花板，收盤也大力作價調節力守28.8元價位，形成所謂的「雙防線」，但經過二周後正式破功，因升值壓力有增無減，終於決定先放手28.8元收盤防線，測試一下反應，預料如果後續升勢仍擴大，不排除接下來恐會調整盤中的28.5元防線。

(工商 )