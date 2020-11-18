2020年施羅德投資集團針對全球法人大調查，發現機構投資人對主動參與（engagement）和管理（stewardship）的重視程度大幅攀升。今年調查結果中，只有12％的法人表示沒有做永續投資，比去年的19％降了7％。這股趨勢預期還會持續，全球有68％的法人預期未來五年永續投資會更重要。

2020年施羅德投資集團的法人大調查，詢問了650位、總資產超過25.9兆美元的機構投資人，有59％的法人（去年僅38％）認為能主動式的參與投資企業的公司治理，是整合永續的主要方法，而不僅是買賣掉企業股份而已。

調查發現，今年有更多法人認為需要主動參與和管理所投資的企業，數字從去年的38％大幅攀升至今年的59％。顯示為了達到永續變革，只單純地賣掉手中股份已經不足以影響企業；事實上，法人認為透明的報告、務實的執行以及對企業持續投票以推動改革，是成功參與企業的三項法則。

施羅德投資集團企業互動主管Elly Irving說，積極擁有權（active ownership）比以往來得更重要，投資人有責任要求公司負責與推動正向改變的機會。

以施羅德為例，就藉由與企業互動和行使投票權，推動符合客戶需求的永續變革。

環境議題也連續第二年成為最重要的參與議題。法人指出，政府與企業是對減緩氣候變化最應負起責任的兩個利害關係人。這也反映在他們對永續投資的持續信念中，今年只有12％的法人表示沒有做永續投資，比去年的19％降了7％。

至於推動法人關注永續投資的原因，主要為與企業內部的價值相符合、對監管機構和產業壓力的回應，以及認為永續投資可以帶來較佳報酬與較低風險。然而，即使愈來愈多法人關注永續投資，他們也提到一項值得注意的挑戰：漂綠（greenwashing），例如缺乏對永續投資明確且一致的定義，可能會讓一些企業只做永續的表面功夫。

值得一提的是，法人對永續投資績效的憂慮一直在減少，不到一半（45％）的法人提到與永續投資績效相關的擔憂，且低於2019年的48％以及2018年的51％。

的確，有55％的法人表示數據／證據顯示永續投資帶來較佳的報酬，鼓勵他們增加投資部位。數據一路從2018年的34％、2019年的49％上揚。

施羅德投資集團永續投資全球主管Andy Howard指出，從持續成長的數據顯示，永續投資和較佳報酬並非互斥。

施羅德（環）環球氣候變化策略基金投資致力於降低或適應氣候變化而受惠的企業、主動排除營收明顯來自化石燃料的公司，聚焦五大氣候投資主題，創造獨特的Alpha來源，因此績效表現才能短中長期領先同業平均與參考指標。

(工商 )