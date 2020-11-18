詠業科技（6792）將於11月19日登錄興櫃，成為通信網路產業類股之一員，自1988年成立以來，長期致力於各式無線通訊用之天線及模組、壓電元件與超音波傳感器之研發、製造與銷售，並提供線路保護元件整合解決方案，目前實收資本額為4.38億元。詠業無線通訊研發團隊在RF電路設計、天線設計及微波材料等領域，具備深厚之學術基礎及產品開發經驗，擁有優越天線設計能力，歷年已取得超過60件各國專利，TELA晶片天線、Pillar晶片天線、Castle Patch天線，都是非常獨特並具利基的產品，在車載高精度衛星定位天線及TWS無線藍牙耳機等應用市場，以高性價比取得豐碩營運成果。近幾年在TWS藍牙耳機的熱潮中，藍牙晶片天線已有將近3億顆之出貨量。

在壓電陶瓷材料有超過25年的研發及量產經驗，充分掌握材料配方、製程技術，並擁有專業超音波傳感器及模組的設計能力，利用陶瓷壓電材料具電能與機械動能相互轉換之特性，成功開發壓電元件及模組，廣泛應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計上，為台灣壓電陶瓷元件與超音波傳感器之領導供應商，在全球壓電元件市場，也具有舉足輕重之地位，尤其在UPC大頻寬壓電元件與細長型棒狀壓電元件，更是全球多家知名客戶的主要供應商。

詠業另提供過電壓及過電流保護元件之完整電路保護解決方案，擁有堅強的FAE團隊及設備精良之實驗室，提供客戶多樣化電路安全測試驗證服務，滿足客戶一站購足之需求。

詠業在陶瓷材料及天線領域的深耕，產品定位符合市場需求，在微型化設計、高功能材料配方及低成本量產能力上，皆有獨到的技術為後盾，在穿戴式裝置、高精度車用導航天線、物聯網天線、應用於水中或空氣中的超音波傳感器、智慧家庭、智慧工廠等應用市場，皆走在產業的前端，提供市場高性能的產品，且因具高進入技術門檻，使其保有獨特之競爭利基，也持續導入及增加應用市場領域，使近年營收及獲利屢創佳績，2020年度前十月營收較去年同期增加20.42％。

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