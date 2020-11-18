第二屆台中購物節成績全國第一，登錄金額創下90億元，台中買氣驚人，市府經發局打鐵趁熱，推出首屆「2020台中女麗購」票選主視覺，象徵「活力、美麗、魅力」的三款活動主視覺18日首度曝光，邀請全民票選，有機會將藍芽鬧鐘喇叭帶回家。

市府看準「她經濟」勢力崛起的女性商機，迎接歲末到來的耶誕節、跨年慶及農曆過年三大節慶採購旺季，「2020台中女麗購」與美容美體、百貨零售、運動休聞、旅宿餐飲等產業合作，推出共8周主題特色活動，天天優惠周周精彩，為台中帶來新一波消費高峰。

迎接歲末採購旺季，經發局延續購物節精神，策畫首屆「2020台中女麗購」，今年12月9日起至明年2月6日止，民眾到台中任一店家消費滿500元即可參加抽獎，最大獎黃金50兩，其中美容美體、百貨零售、運動休聞、旅宿餐飲店家更將推出女性專屬優惠。

經發局長張峯源表示，「2020台中女麗購」邀請全民參與，60天活動期間將延用今年的「台中購物節APP」，舉辦線上天天抽、周周抽、雙週抽、月月抽大獎，最大獎「壓軸抽」黃金50兩。

消費民眾從手機APP登錄消費發票，每累計500元即可獲一次抽獎機會；此外，還有線上驚喜禮贈送活動，鼓勵民眾踴躍參加。

「2020台中女麗購」主視覺票選活動共設計3款，強調女性自信與自主消費力，結合象徵女性「活力、美麗、魅力」等特質的鮮活意象。

(中時 )