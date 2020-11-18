由台灣永續能源研究基金會主辦的2020《台灣企業永續獎(TCSA)》，遠傳電信總計獲得8大獎項肯定，總經理井琪親自出席領獎。今年遠傳電信獲得包含綜合績效類「台灣十大永續典範公司獎」；企業永續報告類「電信傳播業-報告書白金獎」；卓越案例類「創新成長獎」、「透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融獎」，在企業永續發展各領域表現傑出，獲得高度肯定。此外，遠東集團共囊括32個獎項，獲獎件數名列台灣企業集團第一。

井琪表示，遠傳今年第四度進入台灣十大永續典範企業行列，並榮獲企業永續獎8個獎項，我們非常感謝本公司在企業永續的努力再度獲得評審專家的肯定。遠傳將持續深化5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)與雲端技術力，落實5G垂直應用，同時透過這些核心技術善盡企業社會責任，如以大數據提升用戶網路體驗，提供智能服務，並應用於智慧交通規劃，協助各縣市政府打造智慧城市。

此外，遠傳電信深耕人工智慧科技，透過智慧網路營運管理、流量預測及規劃，提升網路效能；以物聯網發展智慧平台，提供多元且完善的客戶服務，期望更貼近客戶的需求。此外，遠傳與台東縣政府和數大醫院合作首推國內5G遠距診療，實現醫療遠距行動化，透過科技解決醫療差異，突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景。

在環境永續方面，遠傳攜手桃園市政府啟動「換裝智能路燈專案」，打造桃園市領先全球成為第一座全面採用智能路燈的城市；推出服務業首創的「永續門市」專案，鼓勵門市同仁對於鄰里社區創新關懷、環保永續、節能減碳；加入GSMA協會氣候變遷倡議，攜手國際行動通信領導業者，共同致力降低全球氣候變遷影響；為亞洲第三家獲「科學基礎減碳目標倡議(SBTi)」認證電信企業；領先業界號召供應商成立「攜手永續先鋒隊」，發揮供應商的核心專長，以環境永續為出發點，幫助台灣資源匱乏的弱勢團體。

在社會共融方面，近年來遠傳投入大量人力及費用，持續執行「加山計畫」，強化偏鄉基礎建設，2019年達成離島偏鄉LTE訊號96％涵蓋率；長期推動「翻轉教育 讓愛遠傳」計畫，透過傳志工的陪伴，提升偏鄉孩童的學習動機，縮短城鄉教育資源分配不均問題；以「寶衛地球 讓愛遠傳」專案，作為環境教育發展主軸，攜手利害關係人關心環境議題；推動「棄兒不捨 讓愛遠傳」專案，串聯線上與線下平台為等家寶寶募款，給予穩定的照護。

在永續治理方面則獲得國內外永續評比機構的高度肯定，2020年遠傳第二度入選DJSI道瓊永續世界指數成份股；連續第二年獲國際永續年鑑評選為全球電信服務產業組「最佳進步獎(Industry Mover) 」，也是全球唯一獲獎的電信業者；勇奪天下雜誌「2019年天下企業公民獎」 前十大企業；截至2020年，已連續6年蟬聯證交所公司治理評鑑前5％最高榮耀；連續4年獲頒《遠見雜誌》CSR大調查楷模獎。

(中時 )