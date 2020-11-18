美國國安顧問歐布萊恩16日表示，若民主黨總統候選人拜登確定勝選，而顯然目前看來情況是如此，白宮國家安全會議（NSC）將會確保「專業的權力交接」。對此，前立委林濁水直言，「連國家安全顧問都不安全了」，並表示，他輸給台灣川粉太多，並建議川普應該要換一位國家安全顧問。
歐布萊恩日前在參加全球安全論壇（Global Security Forum）視訊會議時表示，如果會有新政府，這個政府應該要有時間就職並執行政策。
對於歐布萊恩的態度，林濁水今(18日)在臉書上表示，「唉，連國家安全顧問都不安全了」。並指出，歐布萊恩說雖然希望川普最終能再連任四年，但還是將與白登領導的新政府合作：「我老到記得布希與高爾案，當年直到12月中才開始交接，但依舊完成了。」
林濁水感嘆，「居然歐布萊恩都不川粉！」輸台灣川粉多多，該換有信仰的上台替川普管國家安全了吧。
網友們也留言回應，「都還沒定論叛徒一堆，是否川普當選一回事，可見川普政府內賊不少」、「現在民進黨都全體拋棄川普改投拜登懷抱了，如果、萬一川普翻轉成功，不知川普對民進黨作何感想？」、「這不是粉，您老可知美國這次大選的投票率有多高？」
文章來源：林濁水臉書
(中時新聞網)
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