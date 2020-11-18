◎秋冬專案12／1上路 8大類場所未戴口罩罰1.5萬

中央流行疫情指揮中心今表示，時序進入秋冬，全球新冠肺炎疫情持續上升，多國單日確診人數屢創新高，我國境外移入個案亦有增加趨勢。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，今年12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，所有入境旅客需檢附3日內陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所加強通報採檢。

◎印尼移工天天傳確診 指揮中心：4業者暫緩仲介來台

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今(2020)年11月20日起，印尼籍移工入境後應接受集中檢疫，並暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA等4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來臺工作，但移工已取得入國簽證者，不在此限。

◎台商春節返台 陳時中：不用集中檢疫

春節台商返台在即，傳出屆時回台要入住集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，現在確實在討論台商返台事項，但因牽涉範圍廣，因此還在討論，初步規劃是一樣要居家檢疫14天，但可以返家，不必都關集中檢疫所。

◎新北耶誕城演唱會卡司曝光

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月12日、13日於市民廣場登場，市長侯友宜今公布卡司名單，首日有金曲嘻哈天團頑童MJ116、女神田馥甄、家家、畢書盡等人，次日由樂團魚丁糸壓軸登場，還有最佳新人9M88、周興哲、玖壹壹、李宣榕、鼓鼓等卡司輪番獻唱。

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(中時新聞網)