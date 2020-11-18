妹妹侯羽薔在歡樂友緣公開賽第一回合領先，姊姊侯羽桑也不甘示弱，1桿之差並列第二。(TLPGA提供)

歡樂友緣女子高球公開賽18日開打，揚昇球場天候狀況良好，不見平日猖狂的風勢，參賽選手得以盡情發揮，展現球技。第一回合結束，業餘選手侯羽薔以66 桿（-6）領先所有選手，王莉甯、陳宇茹、楊斐茜以及業餘選手侯羽桑同以 67 桿（-5）並列第二。打完 18 洞，領先集團人數眾多，差距在 3 桿之內共有 12 人。接下來兩個回合，預料會是高張力的近身搏鬥戰。

冠名贊助商歡樂友緣隊昨日宣布，職業選手只要三個回合總成績低於標準桿，就能獲得額外10萬元的「紅包」，今天老天爺也來助一臂之力，溫度適宜，風和日麗，單以第一回合的成績來看，共有17位職業選手繳出紅字成績。侯羽桑、侯羽薔姊妹無疑是最受矚目的焦點，侯羽薔66桿領先，侯羽桑67桿並列第二，明天兩人將和職業選手王莉甯同組出發。

侯羽薔賽後表示，前幾洞節奏太快，一不留意就吞下柏忌，還好察覺之後立即調整，而且馬上得到效果，尤其攻果嶺那一桿都能放到想要的位置，加上把握住抓鳥的推桿，所以成績不差。侯羽薔說難得天氣好，風勢不大，就盡可能多抓一些鳥，明天保持一樣的節奏，盡力表現。

姊姊侯羽桑也打得出色，她說前兩週來揚昇球場練球，風勢驚人，原本還在盤算要怎麼進攻，沒想到今天沒什麼風勢，她在打了幾個洞之後找到感覺，鐵桿和推桿配合得不錯，成績令她滿意。姊妹倆人預計明年初回美國繼續學業，不過這是目前的計劃，會不會改變還很難說。

職業新人楊斐茜前17洞抓了6隻小鳥，可惜最後一洞吞下柏忌，讓出並列領先位置。楊斐茜表示，今天就是穩穩的打，該打到哪裡，該放在什麼地方，確實去執行，所以成績還不錯。她把今年當做是學習階段，凡事多請教老師和前輩，增加經驗，希望自己更加成熟。

並列第二的還包括陳宇茹，她今天抓了7隻鳥，手感比上週好很多，不過也有一次失誤，而這個失誤的代價就是雙柏忌，她說扣掉這個失誤，各方面算是都還不錯。鐵桿一直是陳宇茹的優勢，她說接下來兩天，將會盡量發揮，為自己賺取更多的桿數。

較早繳卡的職業選手伍以晴，也抓了7隻鳥，但是柏忌、雙柏忌各一個，最後以68桿並列第四。能夠打出不錯的成績，伍以晴覺得主要在於放鬆心情，集中精神處理每一桿，加上以往曾在揚昇受訓，所以也佔了熟悉球場的優勢。

(中時 )