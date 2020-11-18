針對NCC決議中天新聞台不予換照，總統府發言人張惇涵今天表示，對於NCC審查結果，總統府尊重獨立機關依法做成的專業決定。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，委員會七位委員一致確定，對中天新聞台做出不予換照決定，引發社會嘩然。

張惇涵指出，台灣是民主法治國家，依照《衛星廣播電視法》，電視頻道的執照每六年進行換照審查作業，並由獨立機關NCC依照換照審查辦法進行審查，所有電視頻道都一體適用且無一例外。對於NCC審查結果，總統府尊重獨立機關依法做成的專業決定。

(中時 )