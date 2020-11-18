王品集團加速展店步伐，旗下「和牛涮日式鍋物放題」，第二店將在11月21日進駐新北板橋，在捷運新埔站2號出口開幕，「和牛饕客」在新北也能涮起來，此外也預計年底前於台中文心路、台北林森北路再開2家新店。

「和牛涮」首店今年2月在東區試營運，成為疫情期間最受矚目的新品牌，而在台灣解封、餐飲業回溫後，全台出現近20家類似店型，王品集團的「和牛涮」依然天天爆滿，入選「2020十大熱門餐廳」，網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」，站穩「和牛火鍋吃到飽第一品牌」。

王品集團的餐廳，向來重視美味、服務、和用餐氛圍，「和牛涮」板橋店特邀德國「紅點設計大獎」得獎插畫家Vanz Chiang，以日本浮世繪的畫風，打造出和牛涮神戰隊，從牛社長、涮和牛浪人、炙燒和牛君、黑咖哩達人、甜點控、野菜力士…呈現濃濃的日本祭典氛圍，讓您不用去日本，也像在日本吃和牛火鍋，「和牛涮」板橋店11／18~11／20試營運，推出2人同行8折、4人同行7折。

「和牛涮」板橋店慶祝開幕，11／21~12／31到「和牛涮」板橋店用餐、完成指定任務，即招待海味雙鮮；至全台4家「和牛涮」門店、點｢頂級和牛套餐｣，即贈網美級甜點鯛魚燒(乙隻／人)。

王品集團以近30年牛肉專家的經驗，從眾多和牛品種，嚴選以天然穀物飼養20個月的美國極上和牛為明星食材，主打「和牛三吃」，包括：美國極上和牛涮煮、極上和牛黑咖哩、現點現做的炙燒和牛壽司，一頭和牛多種享受！最受消費者歡迎的「頂級和牛套餐」，718元／人(午／晚餐同價)，美國極上和牛霜降、美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花牛、美國安格斯霜降牛、國產脆皮豬五花、梅花豬肉、滑嫰雞腿肉，7種肉品一次滿足，還有無限供應炙燒和牛壽司。

主廚特製的「極上和牛黑咖哩」，黑巧克力加數十種辛香料熬煮而成的咖哩醬，充滿視覺衝擊的黑咖哩、帶著蔬果甜的辛辣感，將和牛肉的鮮甜，襯托得更明顯。「和牛涮」一店的經驗發現：老饕除了愛吃和牛黑咖哩飯，還喜歡將咖哩醬淋在涮煮牛肉片跟拉麵，網友戲稱：「和牛涮」是被火鍋耽誤的咖哩飯餐廳。

炙燒和牛壽司過去只在高價日本料理才能吃到，「和牛涮」主廚現點現做、用高溫炙燒、逼出和牛的豐腴油脂和焦香味，成為「和牛涮」的招牌菜。

「和牛涮」老饕吃到飽三部曲，豐富多元的和牛饗宴高貴不貴，是品牌成功的秘訣，此外，自助吧還有70多種新鮮當季蔬菜、漿餃、主食、甜點、飲料、日式冰品等食材，搭配主廚秘製極上和牛辣醬，都是「和牛涮」的不敗特色。

(中時 )