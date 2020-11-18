雖然這並非人們期待的情況，但是霸凌或是暴力仍以不一樣的形式，出現在各式的環境與平台之中。為了給予青少年、女性用戶們一個足夠安全的社群平台，Facebook召開亞太區線上會議，向媒體詳細說明了他們多年來以及近期針對這兩個族群在旗下各平台上進行的相關行動。

身為一個全球擁有超過20億用戶的平台，Facebook在2019年投注了超過37億美金在安全領域。其中包含他們的內容審查元（全球約15000人）每天審核超過200萬則貼文。過去幾年間在Facebook內從事安全相關工作的人員也持續增加，至今已有約35000人（包含內容審查員）。

針對社群平台上的安全問題，Facebook持續與全球超過500多個在網路安全風險、受害者經驗和濫用模式方面的專家夥伴合作。在亞太地區在此領域則與iWIN 內容防護機構、台灣展翅協會、兒童福利聯盟等合作。Facebook也在2009年即成立了安全諮詢委員會 ，委員會中有四個成員來自亞太地區，其中iWIN內容防護機構來自台灣，他們每季進行一次會議，提供Facebook有關安全工作的建議與回饋。

關於如何提供給Facebook平台上的用戶一個足夠安全的空間，可以自由發表言論，Facebook實際上透過制定社群守則來實現，明確規定平台上允許和禁止出現的內容。其中涉及安全領域的社群守則，就包含了關於暴力和犯罪行為、自殺和自殘、兒童性剝削、成人性剝削（包括未經同意分享私密圖像和性侵害）、成人裸露畫面和性行為、霸凌和騷擾、人口剝削（包括人口販運）、侵犯隱私權和圖像隱私權、仇恨言論、血腥暴力內容、殘暴和麻木不仁、冒充身分（使用偽造身分）等領域。為了審查大量的貼文與內容，Facebook運用人工智慧、依社群守則檢舉以及人工團隊的審查等三種工具，來找到有關違反守則的內容。

在有了大量外部專家夥伴的協助，以及詳盡、整全的社群守則後，Facebook也在內部導入「有責任的創新」這個概念。這些團隊的存在是為了協助所有Facebook每位員工都可以在考量平台的社會責任（包含公平與包容性、經濟安全、建設性話語、福利）等領域下進行產品創新。也就是讓他們在創新的大傘下，仍舊知曉己身的重大責任。

在上述的前提下，Facebook為旗下平台提供了詳盡的工具與網路資源，能讓有需要的使用者可以使用。其中，在工具層面，於Facebook平台上，可以進行帳號安全檢查（包含開啟雙重驗證、不明登入的警告等）、隱私設定檢查（誰可以看到你的內容、是能在平台上找到你）、分享對象選擇器（針對單一貼文可選擇跟特定受眾分享）、檢視角度（可以查看Facebook向非朋友顯示的狀態，讓你確認相關設定是否符合你的期待）、標籤審查（是否同意被標籤）、動態時報審查（被標籤的貼文是否可以顯示在你的動態時報上）、暫停追蹤、取消追蹤，以及管理時間工具等。

而在Instagram上，提供了使用者可以決定要移除粉絲（公開帳號、不公開帳號都可以）、噤聲（不想看到某人的限制動態或貼文，且可不必封鎖他們）、限制功能（只有被限制對象可以看見他們在你貼文上的留言（Facebook指出這是經由青少年用戶反饋後加入的功能，他們期待在遭受霸凌時，對方不會知道他們被封鎖，因為這樣可能會導致更嚴重的霸凌行為）以及過濾留言等功能。

針對青少年用戶，Facebook指出他們普遍在全球施行13歲以下不能創立Facebook帳號的規定，在一些對於青少年使用社群的年齡有更嚴格規定的國家，標準也會更為隨之調整。針對未成年的使用者，Facebook本身提供的限制比較多，包含貼文預設僅能向「朋友」分享（而不是「公開」分享）、未滿18歲不能使用臉部辨識功能、未成年用戶的位置分享功能預設也是關閉的。

Facebook特別在今日的說明會中多次指出，平台對於兒童性剝削、虐待和裸露畫面的違反，是零容忍的態度。當平台透過用戶、監護人或是家長檢舉時，會移除包含13歲以下兒童的影片或相片。另外，當未成年用戶檢舉時，他們也可能移除可能含有13-18歲未成年用戶的圖像或影片時。對此領域的防範，Facebook不僅跟全球超過400個組織共同合作，推動安全計畫與提供資源，也透過AI主動移除99%以上包含包含兒童性剝削的內容，此外他們也會將這些內容通報給美國國家兒童失蹤與剝削受理中心（National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC）。

針對女性使用者的話，Facebook則在社群守則中涵蓋包含：冒充身份、仇恨言論、霸凌與騷擾、成人性剝削等相關議題的規定，並且提供了褻瀆詞語刪選器、大頭貼防盜功能（目前在印度提供，未來計劃向更多國家開放）、鎖住我的個人檔案（在孟加拉與印度提供）等工具。

除了提供大量現行工具，讓青少年、女性用戶可以讓自己在Facebook、Instagram平台上更自由、更安全無虞的表達自我想法外，Facebook也透過在網站上提供各樣的資源，讓用戶們能找到足夠的支持，其中包含Facebook安全中心、Instagram安全中心、Messenger隱私與安全中心、新冠病毒COVID-19資訊中心、情緒健康資源中心、Instagram健康指南等內容。在新冠病毒COVID-19資訊中心中，因Facebook發現在疫情期間，家暴案例有增加的情況，因此也加入了使用者能藉此聯絡相關協助機構的服務，讓科技發揮更大的力量。

有鑒於Facebook是一個吸引全球超過20億用戶的平台，Facebook在安全領域的經常受到用戶以及相關維權團體的挑戰，指責Facebook投入的資源還不足夠。確實，在至高的標準下，這一點是Facebook需要時刻警惕自己的，但從上述的分享可以了解，若是將他們曾經付出的相關努力一概抹煞，也是過於嚴苛。

(科技)