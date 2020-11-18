台北六福萬怡酒店與屏東縣政府跨界合作，共同落實從食材產地到料理上桌概念，於11月18日攜手發表，將以屏東好物及漁農產食材入料「大地餐桌」套餐，並於11月30日至12月13日間舉辦「屏東水產週」活動，粵亮廣式料理推出「古法花菜乾蒸龍虎斑菲力」聯名料理，敘日全日餐廳則在餐檯上供應各式屏東水產創意料理，讓消費者品嚐健康又安心的美味料理，打造土地、生產者、消費者三贏的友善生態圈。

六福旅遊集團不僅是提供美味給消費者，更強調食得安心，旗下台北六福萬怡酒店運用可溯源的產銷履歷食材，設計出「大地餐桌」系列限定套餐，選用自於屏東的溯源食材，健康又美味的料理獲得市場盛讚。台北六福萬怡酒店今年更進一步與屏東縣政府跨界合作，推出為期2週的「屏東水產週」期間限定活動。

粵亮廣式料理將提供單點「古法花菜乾蒸龍虎斑菲力」聯名料理，每道780元＋10％，主廚選用傳統日曬工法製成的花菜乾，再加入榨菜、肉絲拌炒後勾芡，再完整覆蓋在整條魚上蒸煮，民眾品嚐到屏東龍虎斑緊實的肉質、鮮甜的口味之餘，還有淡淡的花菜乾鹹香。

敘日全日餐廳發揮創意，將屏東在地的甲魚、鱸魚、午仔魚等優質水產品，結合各國風味料理手法，推出藥燉甲魚、泰式檸檬魚等美饌，將於活動期間的於午、晚餐時段在餐檯上供應，徹底展現屏東在地食材與六福萬怡五星手藝的完美結合。

(中時 )