裕隆集團看今年台灣車市比先前樂觀，預估比去年小幅成長；裕日車(2227)認為，台商回流是車市利多因素之一。此外，裕日車今年第三季起金雞母大陸轉投資獲利明顯成長，預期第四季續追趕銷售，目前有信心今年大陸轉投資可以達到去年獲利。

裕隆日產汽車總經理李振成表示，新冠疫情對經濟刺激影響，可能跟台商回流，帶動包括國內旅遊、中古車市場，也刺激了新車消費。裕日車預期今年台灣車市包含大車可達44.3萬台，比先前預估增加9000台。

裕日車在大陸轉投資助力下，第三季單季交出EPS 7.21元的佳績，創今年新高，主要受惠於轉投資大陸東風日產汽車業績成長。裕隆日產汽車總經理李振成表示，轉投資大陸東風日產汽車今年前10月銷量92.7萬台，第四季將努力追趕，全年銷售估達118~120萬台的平穩水準，目前也有信心今年可以達到去年獲利。

針對近來大陸中小車企倒閉潮，裕日車強調與東風日產合作十年來獲利良好，母廠技術支援沒有問題，日產對於未來準備，包括車型整合，要由七十個要整合到四十個左右，也注重通路零件廠商經銷商庫存降低。日產在大陸有五個廠，共有150萬產能，效能化可以達180萬輛產能，目前產能足夠。日產前天公佈的財報，虧損比想像中小，也表示車型減損整合計畫操作成功。

RCEP簽署影響方面，李振成表示，RCEP對大陸的影響不大，因為大陸自製率高，加上與日本日產互補，所以影響度應該不大。對台灣而言，將是短多長空，長期對出口應該是關稅上有不利影響。

裕日車第三季稅後純益21.62億元，季增逾45%，年增約9.3%，每股純益7.21元，創下同期新高；前三季每股純益12.74元。裕日車第三季獲利創下今年單季新高，主要受惠於轉投資大陸東風日產汽車業績成長，挹注整體業外收益達26.4億元，是推升裕日車第三季獲利的主要動能。

裕日車前三季營收216.35億元，稅後淨利38.22億元，因第二季受疫情衝擊，累計獲利較去年同期下滑24.54%；前三季EPS為12.74元，低於去年同期的EPS 16.88元。

(時報資訊)