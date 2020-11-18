中天新聞台申請換照，遭NCC以7比0駁回，桃園市議會國民黨團嚴厲譴責，痛斥已危及民主法治，迫害新聞及言論自由，形成寒蟬效應，直指NCC不管是用什麼理由將中天關台，蔡英文民進黨政府都難逃千古罵名，「歷史會留下這可恥的一頁！」也感嘆台灣多年來引以為傲的民主自由，將成為國際社會的笑柄。

桃園市議會國民黨團總召林政賢表示，根據中華民國憲法第11條規定，人民有言論、講學、著作及出版自由，民進黨蔡英文政府容不下不一樣的聲音，將大力批評政府的中天電視台關台，豈不是將上任時宣誓效忠中華民國憲法踩在腳底下，蔡英文政府帶頭踐踏中華民國憲法，難道要將自由、民主的國家變成專制、獨裁的國家嗎？

林政賢直言，新聞自由之所以重要，是因為新聞媒體本來就是監督政府施政的第四權，執政者不能夠因為新聞台報導不利執政黨的新聞，就拿公權力去施壓甚至不予換照關台，台灣多年來引以為傲的民主自由，將成為國際社會的笑柄。

「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利！」，林政賢表示，哲學家伏爾泰為了捍衛言論自由的名言，才是展現政府捍衛言論及新聞自由的真諦，但民進黨政府動輒發動網軍及側翼，將發出不同聲音、監督政府的第四權，貼上所謂「紅媒」的標籤，以各種不同理由欲除之而後快，成為摧殘新聞自由、扼殺言論自由的劊子手。

黨團不諱言，NCC關中天的理由是違規件數多、閱聽觀眾申訴案件多、內控機制失靈，明顯是「欲加之罪何患無詞」，對於其他電視台，只要顏色對了，再多的檢舉、申訴根本無動於衷，NCC「先射箭再畫靶」的惡劣手法，全國人民都無法接受。

林政賢指出，中天被關台，絕對是中華民國史上迫害新聞及言論自由的一項重大事件，蔡英文民進黨政府剝奪新聞及言論自由，露出獨裁專制真面目，呼籲蔡政府懸崖勒馬，不要將髒手伸進新聞、言論自由的領域，操控新聞媒體的言論，讓台灣淪為一言堂。

(中時 )