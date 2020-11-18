《大債時代》演員林柏宏出席台北電視節。（羅永銘攝）

公視迷你劇集《大債時代》演員林柏宏、李霈瑜（大霈）、黃瀞怡（小薰）、潘麗麗18日出席台北電視節（2020創意內容大會，簡稱：TCCF）的戲劇發佈會，林柏宏與大霈分別入圍本屆金馬影帝、影后，林柏宏笑說，他當天就等著去聽大霈唱歌，同時擔任表演嘉賓的大霈也說「我就是等著去唱歌給柏宏聽」，一想到屆時台下會坐著李安、是枝裕和等大導演，就超緊張。小薫的男友鄭人碩也入圍男配角獎，但她不太替他緊張，只告訴男友就帥帥地去走星光大道就好。

曾拿過第53屆金馬男配角獎的林柏宏回憶，他第一次入圍時超級無敵緊張，事後很後悔，「因為孫燕姿有來唱歌，還唱我們《六弄咖啡館》的主題曲，事後回想，我看到我的偶像孫燕姿耶，但竟然一點印象都沒有，好後悔喔！」被問重回金馬獎的感覺？他當場《大債時代》自信爆表的男主角「楊大器」上身，搞笑說：「有回到家的感覺！因為我本身就是白馬王子！」說完自己大笑。大霈誇他中獎率百分之百，他說「就看評審願不願意讓我維持」。

雖說抱著平常心，但林柏宏說，當年他頒獎典禮前特別摸了朋友的孕肚，果然得獎，後來都戲稱那個寶寶是「恩公」，今在記者會現場他忍不住摸了懷孕女記者的孕肚求好運，還慫恿大霈一起摸，大霈則笑說希望好運都集中在林柏宏身上！

《大債時代》演員李霈瑜出席台北電視節。（羅永銘攝）

《大債時代》描寫當代青年負債議題，不過幾位主角戲外理財都相對保守，飾演舌燦蓮花理財網紅的林柏宏說，自己理財是保守、穩健型，大霈自知沒有偏財運，所以大多買儲蓄險；家住桃園石門水庫湖中央的「仙島」，被導演戲稱是「島主千金」的小薰也沒有過債務問題，她說因拍戲賺錢很辛苦，25歲以後就有警覺需要開始理財，所以投入美金定存、買保單保險，她笑稱雖然沒辦法借錢給人，但是仙島有很多甲地可以出借。尤其聽到大霈曾想要在舒服、空氣好的地方賣房，小薰忍不住推薦：「我們家仙島，可以考慮一下，有大片土地！我可以借地給妳！」

小薫坦言曾想過等以後有錢要在老家「仙島」蓋一棟別墅，之前也曾想在島上開網美咖啡廳，「後來覺得應該沒有人會來，可能坐船去拍個照，十分鐘就想走了」。

李霈瑜劇中飾演為了與母親共同買房，不惜兼差、省吃儉用的小資女，她表示原本在自己的人生規畫中也有買房的打算，但因為拍了這部戲反而改變了對買房的觀念，「開始意識到買房就是要開始負債，接下來二、三十年都要持續付房貸，生活開銷也要做詳細的規劃，就會問自己，人生很短暫，真的要做這件事情嗎？」因此後來踩了一下煞車，「覺得準備好再來吧，人生很短不用給自己太巨大壓力。可能長輩們覺得有土斯有財，跟劇中角色一樣，覺得有房子可以給家裡穩定住所，這反應了多數華人觀念，但有時可以逆向思考，不見得需要」。

《大債時代》演員小薫出席台北電視節。（羅永銘攝）

導演廖士涵形容林柏宏、大霈、小薫的角色：「一個一直講話、一個一直騎車、一個一直哭」，林柏宏坦言對劇中角色積極創業、大膽投資甚至不惜負債的理財觀頗有微詞，「楊大器跟我是兩個極端，我會算得很清楚、很小心，比較保守」。不過因為爸媽都做生意，他透露10歲以前的自己會跟著爸媽到很多地方擺攤，甚至會自己顧一個小攤位，賣過衣服、鞋子、飾品、喉糖等，耳濡目染之下算是滿會推銷，生意都滿好的，連學校園遊會賣不完的東西，只要他拿著一籃出去繞一圈，全部都可以賣光光。被問是否靠美色？他笑說：「我當然覺得是口才，但別人可能覺得是美色！」

劇中一直騎機車的大霈，光是為了拍台北橋的「機車瀑布」奇景，就來回騎了二、三十趟，還為了這角色而去考機車駕照，且考了兩次才過，「第一次去考照時太高估自己，直線7秒我只花兩秒就直線暴衝騎完又迴轉，13秒內就結束整個旅程。所以後來騎遍新北各個練習場，一週後又去重考」，有了機車駕照後，她現在很常騎共享機車，這才發現常騎機車的人臉上會有多髒。

(中時 )