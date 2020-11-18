台南市不只是歷史古都，也是小吃古都，南市首屆肉燥飯節21日將在新營區民治市政中心登場，南市府農業局18日拆解肉燥飯好吃祕訣，包括烏山頭水庫灌溉的後壁、六甲、柳營區的好米、國產生鮮豬肉，再加上紅蔥頭、醬油等，搭配店家獨門配方，慢火細燉，美味的肉燥飯就能端上桌，活動當天還有60店家提供6000碗免費品嚐。

美豬明年即將開放進口，衝擊豬肉產業及民眾食安信心，為了行銷國產豬肉，以行動支持台灣養豬產業，南部多個縣市陸續舉辦滷肉飯、肉燥飯節，以美食小吃聞名的台南市更不能缺席。

台南肉燥飯節21日將在民治市政中心舉行，南市府農業局18日拆解肉燥飯好吃祕訣，包括好米、在地好豬肉，以及紅蔥頭、醬油等調味，邀民眾一起來品嚐。（莊曜聰攝）

台南肉燥飯節提供民眾品嚐的肉燥飯，米飯都是由芳榮米廠提供的台南越光米。（莊曜聰攝）

台南市肉燥飯節除了品嚐大會外，還將舉辦爭霸戰，分為名店組、創意組各30隊，名店組志在切磋，分為口味、廚藝、人氣、活力、優選等獎項，創意組包括農會家政班、學校、個人等「素人」隊伍，就要選出金、銀、銅牌分個高下。

活動選在新營區舉辦，除了周氏蝦捲、度小月、肉燥天王、台糖長榮桂冠酒店等市區名店外，當然少不了來自溪北的店家，是在地人熟知、觀光客陌生的，也有麻辣鍋、簡餐業者出來獻藝，連佳里、西港的豬肉舖都拿出私藏絕活，精彩可期。

農業局18日也曝光台南肉燥飯好吃的祕密，就是有嘉南平原生產的優質好米、農民用心飼養的健康好豬，以及紅蔥頭、油蔥酥、精釀醬油等在地調味料，民眾也可以到市場採買材料，回家做出屬於自己的味道。

(中時 )