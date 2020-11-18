宜蘭縣石姓裝修工今天（18日）下午在宜蘭市一棟4層樓高的公寓，施作鐵皮防漏工程，但失足墜落地面，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍因傷重宣告不治，宜蘭縣政府勞工處已派員前往了解案情。

65歲的石姓裝修工受該公寓屋主之託，在頂樓鐵皮施作防漏工程，石男雖然有用繩索吊掛，但下午3時，石男疑失足墜地，民眾聽到「碰！」一聲，發現石男倒在血泊之中，警消獲報後趕赴現場將石男送抵醫院搶救，但經急救仍告不治。

縣府勞工處表示，此案屬於工安意外，勞工處已派員了解並釐清意外發生原因。

(中時 )