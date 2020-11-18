宜蘭公寓裝修 工人疑失足墜地亡 17:112020/11/18 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭公寓裝修 工人疑失足墜地亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣石姓裝修工今天（18日）下午在宜蘭市一棟4層樓高的公寓，施作鐵皮防漏工程，但失足墜落地面，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍因傷重宣告不治，宜蘭縣政府勞工處已派員前往了解案情。 65歲的石姓裝修工受該公寓屋主之託，在頂樓鐵皮施作防漏工程，石男雖然有用繩索吊掛，但下午3時，石男疑失足墜地，民眾聽到「碰！」一聲，發現石男倒在血泊之中，警消獲報後趕赴現場將石男送抵醫院搶救，但經急救仍告不治。 縣府勞工處表示，此案屬於工安意外，勞工處已派員了解並釐清意外發生原因。 (中時 ) #勞工處 #裝修 #公寓 #不治 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1次拔20顆牙 女昏迷9天不治 04:102020/11/18 社會新聞 疑真菌感染 官田山區柳丁落果嚴重 16:412020/11/18 生活 清純女星平口洋裝太短 台上熱舞意外洩害羞三角黑影 13:572020/11/18 名人 比特犬拖7旬老婦進池塘狠咬30分 飼主一看秒落跑 08:552020/11/17 搜奇 迎裝修旺季 建材廠Q4看俏 04:102020/11/17 證券．權證 台灣人看大陸》死板舍監與霸道保安（上） 16:382020/11/18 徵文 真英雄！女大生失足落水 61歲外交官跳水搶救 09:172020/11/17 兩岸 台中庇護工場轉型 網路商城開張 04:102020/11/17 地方新聞 外送員驚悚「死亡視角」曝光 前方車尾燈突變大瞬間消失 10:592020/11/18 社會 救命藥華藥2／提攜同鄉「有為讀書人」 77乳加老董意外撿回一命 09:042020/11/18 財經 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 遭爆料性侵上百女 知名長跑教練PO文：沒處理好感情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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