方便料理食用的冷凍水餃深受許多人喜愛，不過市面上品牌、口味眾多，到底哪一家最熱門？一名網友上網發文詢問「哪家的冷凍水餃好吃便宜、CP值又高？」貼文一出馬上引起熱烈討論。

這名網友在PTT發文指出，日前買了「標太郎」的水餃想嚐鮮，煮來吃之後發現還不錯吃，但是比想像中的小顆，400公克約20顆左右賣140元，原PO說他很久沒買水餃了，印象中應該還有更便宜、也較多顆的。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標代言的冷凍水餃。(圖/截自PTT)

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原PO表示，他在賣場冷凍櫃裡看到各個名人代言的水餃，包括：標哥、漢漢水餃，還有白冰冰、陽帆…等，想詢問大家有沒有購買經驗可以分享，貼文一出，眾多網友都推2家「大哥牌」水餃，認為餡多、爆汁，真材實料。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標推出的「標太郎」水餃頗受網友好評，有不少網友留言回應「真材實料、用料實在」、「唯一推薦標太郎」、「當然是買標太郎」、「不用沾醬油，鹹味就很足夠了」，還有人笑稱「說標哥水餃不好吃的，都去唱聽海了」。

此外，還有不少人推薦「漢漢水餃」，直說「餡跟湯汁比一般水餃多」、「很爆汁呀！像在吃湯包一樣」、「個人覺得算是冷凍最接近現包的」、「肉鮮、汁多、餡多，味道和口感不像一般生鮮賣的冷凍水餃」。除了2家「大哥牌」，也有人推「巧之味」、「八方」、「美聯社自有品牌」，還有人說「菜市場買的，放冷凍可以放很久」。

(中時新聞網)