17LIVE集團今天宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務，專注於他個人在其他領域的新事業。17LIVE表示，黃立成卸任後的董事職位將考慮由其他主要投資人接任，帶領公司邁向下一個階段性目標。

17LIVE 集團全球CEO小野裕史（Hirofumi Ono）表示：「很少有創業家能夠像黃立成Jeff在17LIVE一樣，投注如此大量的心血。我非常感謝Jeff 在建立17LIVE時的遠​​見和堅韌精神，以及他作為董事會成員的專業貢獻，17LIVE的每位同仁都祝他一切順利。」

「過去5年來，17LIVE一直是我生活一部分。但我始終還想為台灣創業圈做點什麼。隨著17LIVE在台灣與日本市場站穩區域領導地位，對我來說，轉而專注於新事業似乎是正確的時機。我為17LIVE現今所取得的一切感到自豪，並將繼續為17LIVE的未來喝彩。在此我要感謝從2017年初開始跟我一起打拼的公司非執行董事長潘杰賢Joseph、新任集團全球CEO 小野裕史Hirofumi、營運長吳勁燊JS、財務長顧尚修Shang、所有董事會成員和投資夥伴，在創業路上給我和公司的協助。最後，我要為曾在17LIVE貢獻過心力的團隊成員致上十二萬分謝意，沒有他們為17LIVE奉獻的心，公司不會有今天。」黃立成說。

17LIVE集團全球CEO小野裕史進一步表示，「我謹代表我們的股東和董事會對Jeff在17LIVE的所有貢獻深表感謝。 作為董事會成員，他的遠見是建立17LIVE今天能成功的關鍵。他在17LIVE留下許多無形資產和靈感，這將協助我們邁向下一個挑戰。」

如今17LIVE在9個國家/地區開展業務，已與近50,000多個內容創作者簽約，每月創造超過730,000小時的串流影音內容， 短短四年內，17LIVE已成為亞洲發達地區領先的即時娛樂社群平台，公司的核心價值是「Empower Artists Entertain the World」，去年17LIVE已推展到世界舞台，今後也將持續增長。

(科技)