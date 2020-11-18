台灣櫻花（9911）18日參加國泰證券舉辦的第四季產業論壇時表示，今年前三季EPS2.5元、年增2.9%，毛利率37.8%、年增2.1%，獲利創下同期歷史新高。

今年雖受疫情影響，衝擊全球經濟，但台灣櫻花在政府節能補助及振興三倍券助攻下，帶動本業廚衛電產品銷售成長，加上去年上市的淨水器新品持續熱銷，整體業績表現亮眼；而近幾年在價量轉移策略下，高階智能廚衛電產品銷售持續增長，加上工廠端持續改善生產效益，毛利率表現也呈現逐年成長。

展望第四季，櫻花在傳統廚衛電出貨旺季，以及整體廚房建案年底出貨加持下，全年營收可望續創新高！

法人表示，櫻花今年受各項投資計劃，拉高營業費用，及業外轉投資-櫻花中國受疫情影響營運呈現虧損，櫻花2020年獲利可能會較去年小幅衰退。

櫻花看好台灣每年超過百億的淨水市場商機，去年8月推出淨水器新品，今年更開始積極於全省通路佈點「Sakura Water淨水專櫃」，截至目前已展櫃197家，年底前預計展櫃超過200家；前三季隨著新品熱銷及展櫃效益逐步發酵，淨水器銷售業績年成長1.5倍。

櫻花表示，明年疫情對景氣的影響仍有不確定性，政府各項利多政策應該也會變少，但台灣櫻花在既有的營運模式下，本業營收應能保持每年穩定成長，且明年淨水器產品在全省通路大量設櫃及新品熱賣效益下，銷售預期將大幅成長，櫻花家居也預期在明年開始營收進帳。

(工商 )