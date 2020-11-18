美股各產業價值股翻身 氣焰十足 17:102020/11/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗進度讓全球股市提早迎春燕，投信法人指出，疫苗仍需時間量產，但市場已經猶如注入強心針，最重要的是，從11月以來S&P 500指數各產業漲幅，可看出價值股翻身的氣焰十足。 中國信託樂齡收益平衡基金經理人劉柏廷表示，2020年市場與基本面脫鉤，僅靠大型科技股撐盤，預估2021年形式將反轉，市場回歸基本面，價值型股票有望回補，其中尤以製藥、健康照護產業估值相對便宜，且11月16日開始，股神巴菲特也注意到製藥產業前景，出手買入相關個股，這部分值得投資人多加注意。 (工商 ) #各產業 #價值股 #氣焰 #美股 #翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗利多帶動景氣循環 科技股長線仍是贏家 04:102020/11/18 全球財經 《美股》亞馬遜Amazon Pharmacy上線 藥局業股價崩跌 11:252020/11/18 財經 無畏美股回落 台股期現貨持穩平盤上 10:292020/11/18 財經 疫情燒不停 巴菲特大買製藥股 04:102020/11/18 財經要聞 國際品牌價值 旺旺集團蟬聯NO.3 04:102020/11/18 財經焦點 台積電飆上506元 台股創新高 04:102020/11/18 財經焦點 24檔台股基金 淨值創新高 04:102020/11/18 投資理財 電子權值領漲 台股月結算收高 16:112020/11/18 財經 《金融股》CBOE授權 日盛證美股即時報價零秒差 10:342020/11/18 財經 與故宮產業合作 近百業者有興趣 04:102020/11/18 地方新聞 財經熱門新聞 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 - 財經 黃立成閃退 賣掉17LIVE股權、辭去所有職務 - 財經 - 工商 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈逾1400億投資 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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