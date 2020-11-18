疫苗進度讓全球股市提早迎春燕，投信法人指出，疫苗仍需時間量產，但市場已經猶如注入強心針，最重要的是，從11月以來S&P 500指數各產業漲幅，可看出價值股翻身的氣焰十足。

中國信託樂齡收益平衡基金經理人劉柏廷表示，2020年市場與基本面脫鉤，僅靠大型科技股撐盤，預估2021年形式將反轉，市場回歸基本面，價值型股票有望回補，其中尤以製藥、健康照護產業估值相對便宜，且11月16日開始，股神巴菲特也注意到製藥產業前景，出手買入相關個股，這部分值得投資人多加注意。

(工商 )