台中港105號碼頭發生卸煤機起火，車軌冒出熊熊火光，濃濃黑煙不斷竄出，景象駭人。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真）

台中港105號碼頭發生卸煤機起火，台中港務消防隊到場佈水線搶救。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真）

台中港105號碼頭發生卸煤機起火，台中港務消防隊到場佈水線搶救。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真）

台中港105號碼頭18日下午3時許發生卸煤機起火，易燃生煤助長火勢，港區濃煙密布，幸作業人員及時閃避，無人員傷亡。台中港務消防隊獲報出動10車31人，到場佈水線搶救，後續到達的雲梯車也立刻升梯，經由高空及地面同步射水滅火，約40分鐘左右撲滅火勢。

台中港務消防隊指出，卸煤機為台中港物流公司所有，燃燒面積約200平方公尺，財物損失450萬元，初步調查疑因維修動火作業不慎，火花引燃卸煤機輸送帶。

(中時 )