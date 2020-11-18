台中港碼頭卸煤機起火 濃煙竄天駭人 17:122020/11/18 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港105號碼頭發生卸煤機起火，車軌冒出熊熊火光，濃濃黑煙不斷竄出，景象駭人。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港105號碼頭發生卸煤機起火，車軌冒出熊熊火光，濃濃黑煙不斷竄出，景象駭人。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） 台中港105號碼頭發生卸煤機起火，台中港務消防隊到場佈水線搶救。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） 台中港105號碼頭發生卸煤機起火，台中港務消防隊到場佈水線搶救。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） 台中港105號碼頭18日下午3時許發生卸煤機起火，易燃生煤助長火勢，港區濃煙密布，幸作業人員及時閃避，無人員傷亡。台中港務消防隊獲報出動10車31人，到場佈水線搶救，後續到達的雲梯車也立刻升梯，經由高空及地面同步射水滅火，約40分鐘左右撲滅火勢。 台中港務消防隊指出，卸煤機為台中港物流公司所有，燃燒面積約200平方公尺，財物損失450萬元，初步調查疑因維修動火作業不慎，火花引燃卸煤機輸送帶。 (中時 ) #台中港 #碼頭 #卸煤機 #起火 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林首屆無人機障礙賽將啟航 引全台好手競逐獎金 12:082020/11/17 新消息 高鐵旁建築工地火警 大火夾濃煙直衝天際 22:532020/11/17 社會 澎恰恰欠千萬債務直播賣海鮮 卸明星光環搭網紅叫賣 08:032020/11/18 娛樂 搶攻全球無人機市場大餅 交通部祭2活動組國家隊 15:542020/11/17 生活 劉品言暈染裙藏美背心機 一條線點綴成火辣焦點 14:562020/11/17 名人 太妍雪紡洋裝美出新高度 人魚眼淚妝洩電眼小心機 12:412020/11/17 名人 香港快運要求機師減薪最多四成 空服員減薪一成 10:532020/11/17 兩岸 參與公共建設 高明貨櫃碼頭榮獲金擘獎 16:512020/11/17 財經 陸無人機導引直升機 超視距打擊 04:102020/11/18 焦點新聞 台汽電彰化風機啟用 星寶風場風光送電 04:102020/11/17 產業財經 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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