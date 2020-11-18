動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園百鴿伏地搶食，家長憂孩童成病毒溫床，圖可見禽鳥出沒人群聚集處，並有學童餵食薯條。（吳康瑋攝）

動物園是家長帶孩子近距離認識動物的地方，但有民眾在台北市立動物園驚見近百隻野鴿，任意在園內、餐廳走動、伏地搶食、隨地排泄，家長質疑園內餐飲品質、也擔心野鴿啄傷幼童、危及生命，議員戴錫欽指出，秋冬是禽流感好發季節，野鴿群為攜帶病菌的一大溫床，民眾切勿靠近餵食，以確保自身安危，北市動保處強調，勿任意餵飼，以免鴿群養成習慣。

戴錫欽表示，家長帶小朋友到動物園，除學習動物生態知識外，更需提升對動保觀念，大多家長認為薯條餵食鴿群沒有問題，但餵食會誘發群聚效果，且薯條鹽份極高，若其他動物誤食，後果將非常嚴重，且衍生的鴿糞問題，對環境維護及孩童健康，都造成負面影響。

戴錫欽指出，動物園的宣導不應該只有貼標語，因爲平面文字宣導力度較差，民眾過目即忘，因此動物園應額外加強園內廣播提醒的頻率，或在遊客入園時，提供宣導摺頁，向家長及小朋友建立環保觀念。

他認為，環保觀念應從小建立，讓家長跟小朋友可以互相提醒對方，勿餵食野鴿等，只要每個人從小養成習慣，全民的環保意識才會確實提升。

對此，動物園發言人曹先紹回應，園區已加強廣播提醒的頻率，未來也會盡量增加人員宣導的密度，但保育不能只是一個口號，想做到完備，全民也需要一同配合。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷呼籲全民以鳥類「育雛」的方式，讓宣導從小扎根，比事後的任何計畫都有用，此外，面對野鴿群停留，店家可製作會發出亮光、聲音的小物放在窗邊，像光碟片及鋁罐來驅趕，都是很好的選擇。

(中時 )