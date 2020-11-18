韓國國防部說， 一名前海軍軍官因洩露下一代驅逐艦計畫的重要機密，而被判處18個月的有期徒刑。

韓聯社報導，這位前官員向現代造船公司，洩露了與韓國驅逐艦下一代（KDDX）的主要規格，使現代可以依照法定規格來設計軍艦。KDDX要建造一種6000噸級的中型神盾驅逐艦 。

據稱，這些官員涉嫌允許現代重工公司的代表，在2014年秘密拍攝官方所制定的軍艦機密文件，使現代形成不公平競爭。此案使得一名海軍軍官被判處18個月監禁。

另外2名平民，因洩露與其他武器採購業務機密，被判處3年徒刑、緩刑5年。法院說，之所以緩刑，是考慮到他們的行為沒有得到任何實質報酬。

儘管如此，韓國的武器採購部門上個月表示，現代重工仍然是造艦計畫的優先競標者。對此大宇造船海洋工程公司表示不滿，他們也正在競標這個造艦案(該案達到1,760萬美元)，以此理由向法院申請了禁制令，但首爾法院駁回了該申請，法院的說法是，目前尚不清楚現代重工成為優先競標者，是否與這些情報有關。

kDDS將在2023年下半年完成設計，並於2024年開始建造第一艘 。

(中時新聞網)