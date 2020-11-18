住在台南市南區中華南路二段某公寓的3歲女童，18日下午近4點疑因午覺起床找不到外出購物的爸爸，竟打開3樓紗窗坐在窗台哭泣。樓下電器行人員發現女童雙腳懸空，要她趕快回到屋內，但女童卻突然墜落，還好被及時接住，僅受到驚嚇，沒有受傷，隨即被送往新樓醫院進行預防性檢查，案由警方及社會局查處中。

今天下午3點56分左右，市府消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指中華南路二段某民宅的3樓窗戶，有1名女童爬到窗口上，情況十分危險。消防局隨即派遣2車4名救護人員前往救援。

當救護人員抵達現場時，小女童已經從3樓窗口墜落，還好被路過民眾發現，及時在1樓守候並接住女童，對方並無明顯外傷，意識清楚，僅略受驚嚇。

據目睹全程的電器行林姓員工表示，當他聽到女童哭泣，循著聲音來源察看，赫然發現女童坐在窗台十分危險，隨時可能掉落，趕緊呼叫許姓老闆及鍾姓同事共同救援，鄰居婦人見狀也趕緊打119求救。

林姓員工還說，當時女童哭得很大聲，他大喊「妹妹！你快爬進去、你快爬進去」，但是當女童轉身準備爬入屋內時，突然間重心往後而墜落，還好立即接住女童，對方並沒有受傷。

事發後，女童父親返家時，也抱著女童安撫情緒，但救護人員仍將女童送新樓醫院進行預防性檢查；同時，市府社會局也派員到場了解。

(中時 )