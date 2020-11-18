國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，彰化縣長王惠美表示，捍衛新聞自由，媒體是第四權，具有監督政府的功能，希望有更多公平、公開、透明化的媒體，讓更多元的聲音能夠播報出來，讓民眾知道，新聞自由是普世價值，也是評斷一個國家的民主標準。

王惠美強調，堅持捍衛新聞自由，今天將是台灣新聞界最黑暗的一天。

(中時 )