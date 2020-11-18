由旺旺中時媒體集團與時際創意傳媒主辦的「第十二屆海峽兩岸電視主持新人大賽台灣區決賽」18日在台北時報大樓舉行，今年評審團由藝人許效舜、詹子晴（ㄚ頭）、時尚導師李明川、時際創意傳媒總經理洪肇君及中華藝創文旅協會理事廖佩玲擔任，給予參賽者來自前輩的提點。

許效舜說，此屆參賽這是他近年看過口條最好的，但是身為新人，面對不確定的笑話不應該「鋌而走險」，要對自己談話的內容有把握，另外，故事要在被訪問者身上找到，主持人要留給受訪者空間問答，而不是填滿，開訪問者玩笑需有限度，且玩笑褒貶要平衡。許效舜說：「諧星是很有準備的釋放」，在台上能夠流利的主持一場簡單的活動，都是靠私下每天的練習，勉勵年輕人，在資訊科技發達的時代，充分利用資源，掌握每次學習的機會。

許效舜認為，海峽兩岸電視主持新人大賽是兩岸非常重要的一場賽事，藉此讓兩岸青年有交流的平台，兩岸現在在教育、生活領域都有很大的差別，但不同的學習都是養分。許效舜說，台灣青年有時過於「放鬆」而對岸青年較「拘謹」 兩方互動下或許會激盪出不同的火花。

(中時 )